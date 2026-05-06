Airbnb | Overtourism a Napoli non è colpa nostra Ci sposteremo nelle periferie

Airbnb ha organizzato una conferenza stampa per rispondere alle accuse riguardanti il ruolo degli affitti brevi nell’emergenza abitativa di Napoli. La società ha dichiarato che il turismo di massa non è attribuibile alle sue attività. Inoltre, ha annunciato che si sposterà nelle zone periferiche della città per ridurre la concentrazione di affitti temporanei. La questione riguarda la presenza di strutture ricettive nelle aree centrali e le conseguenze sulla disponibilità di alloggi.

"Gli affitti brevi non sono la causa dell'emergenza abitativa di Napoli". Airbnb, il colosso delle case vacanza, ha indetto una conferenza stampa per smentire, dal suo punto di vista, i luoghi comuni sul turismo partenopeo. I dati di AirbnbSecondo i dati presentati dalla società, il 16,9 per.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Spettacolo dal vivo nelle periferie: avviso del Comune di Napoli da 889mila euroIl Comune di Napoli ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti culturali da realizzare nell’ambito della rassegna Affabulazione –... Airbnb celebra Milano Cortina 2026 con Casa Airbnb nel cuore di MilanoSi trova in Via Senato In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Airbnb – Partner Mondiale dell’evento – sta... Tutti gli aggiornamenti Boom turistico a Napoli, Airbnb traina il mercato: sono oltre novemila gli alloggi in cittàNapoli e la Campania si confermano regine indiscusse del mercato turistico internazionale, trascinate da un trend che non accenna a fermarsi. A scattare la ... cronachedellacampania.it Airbnb, 'il boom turistico di Napoli anche grazie alla nostra piattaforma'Napoli e la Campania sono tra le destinazioni di maggior successo, sono in grado di attrarre turisti che vengono dall'estero e che scelgono una piattaforma come Airbnb perché gli dà la garanzia poi d ... ansa.it