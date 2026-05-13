Massini vicepresidente vicario dell’AIA | Commissariamento? Aspettiamo il parere del Collegio di Garanzia
Il vicepresidente vicario dell’associazione ha dichiarato che il commissariamento non è stato ancora avviato e che si attende il parere del Collegio di Garanzia. Ha aggiunto che, fino a quel momento, non ci sono decisioni definitive e che si preferisce rispettare le procedure previste. La questione riguarda possibili interventi esterni nell’organizzazione, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.
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