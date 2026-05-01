Venerdì in piazza Solferino a Terni si terrà una manifestazione promossa dal Patto Avanti, con la partecipazione di rappresentanti di diversi partiti tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la Sinistra Italiana. Durante l'iniziativa, i presenti hanno evidenziato come i giovani del territorio siano spesso esclusi dal mercato del lavoro e vivano una condizione di isolamento sociale. La manifestazione mira a portare all'attenzione queste problematiche.

? Cosa sapere PD, M5S e Sinistra Italiana si riuniscono venerdì in piazza Solferino a Terni.. I rappresentanti denunciano l'esclusione lavorativa e l'isolamento sociale dei giovani nel territorio.. Piazza Solferino a Terni ospita il confronto diretto tra i giovani del Patto Avanti e le realtà politiche locali, con un critico sulle difficoltà occupazionali di una generazione che fatica a trovare spazio nel tessuto produttivo. Il pomeriggio di venerdì ha la partecipazione attiva dei movimenti politici che compongono l’alleanza del Patto Avanti. L’iniziativa, dal titolo Se questo è lavoro, ha messo al centro della discussione le criticità legate all’inserimento professionale delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, il Patto Avanti in piazza: ‘I giovani sono ai margini del lavoro

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