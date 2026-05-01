Giochi del Mediterraneo | gara deserta per la seconda nave comitato valuta hotel per atleti

La gara per il noleggio della seconda nave da crociera, annunciata da Sport e Salute, ha registrato un'adesione nulla, lasciando la competizione senza partecipanti. Nel frattempo, il comitato organizzatore sta considerando soluzioni alternative, come l'affitto di hotel, per accogliere gli atleti durante i Giochi del Mediterraneo. La proroga di tre giorni, dal 27 al 30 aprile, è stata concessa per permettere ulteriori valutazioni e decisioni.

Anche la proroga di tre giorni, dal 27 aprile al 30 aprile, alla gara lanciata da Sport e Salute per il nolo della seconda nave da crociera per l’ospitalità degli atleti dei Giochi del Mediterraneo, è andata deserta. Alla scadenza di ieri, nessuna offerta è pervenuta per la messa a disposizione di una nave da 2.500 posti, mentre per quella più grande da 3.500 passeggeri c’è già l’offerta, acquisita, di una compagnia di navigazione di Malta. Sport e Salute aveva effettuato una mini proroga dell’ultima gara - dopo averne lanciate già diverse - nel tentativo di chiudere con Costa Crociere, ma nessun risultato c’è stato. E appare strano che Costa Crociere che pure per prima, mesi addietro, si era fatta avanti verso il comitato dei Giochi del Mediterraneo con una manifestazione di interesse, poi al dunque si sia defilata.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo: gara deserta per la seconda nave, comitato valuta hotel per atleti Notizie correlate Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, 4 milioni in più per la nave da 2500 posti per ospitare gli atleti Giochi del Mediterraneo, tra gli sponsor anche Nike. Restano i nodi nave e masterplanÈ Nike il secondo sponsor importante della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo: gara deserta per la seconda nave, comitato valuta hotel per atleti; Taranto, Giochi del Mediterraneo: bloccati dal Comune ristori per mitilicoltori; Il padel debutta ai Giochi del Mediterraneo; Taranto 2026, sopralluoghi negli impianti dei Giochi del Mediterraneo. Giochi del Mediterraneo: gara deserta per la seconda nave, comitato valuta hotel per atletiAnche la proroga di tre giorni, dal 27 aprile al 30 aprile, alla gara lanciata da Sport e Salute per il nolo della seconda nave da crociera per l’ospitalità degli atleti dei ... quotidianodipuglia.it Giochi, parte il centro nautico. Da risolvere il nodo indennizziIn mar Piccolo il cantiere delle opere a mare per il centro degli sport nautici per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, è partito. I primissimi lavori sono stati effettuati. Rimossi ... quotidianodipuglia.it Taranto, conto alla rovescia per i Giochi del Mediterraneo Mercoledì 13 maggio la conferenza stampa alla Camera di Commercio: istituzioni e Comitato organizzatore a confronto sui -100 giorni dall’apertura #giornalerossoblu urly.it/31fn4s - facebook.com facebook Giochi del Mediterraneo, sopralluoghi a impianti Taranto per verifica lavori. Presente il primo vicepresidente del Comitato internazionale, Mehrez Boussayene #ANSA x.com