A Riccione si svolgono i Criteria Nazionali Giovanili di nuoto, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Polisportiva Riccione e il Comune. Oltre 2.000 atleti si sono iscritti alla competizione, che si svolge nell'impianto dello Stadio del Nuoto. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per le giovani promesse del nuoto italiano.

Lo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione che rappresenta il più importante appuntamento natatorio giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione. Attesi oltre duemila atleti provenienti da tutta Italia, espressione dell’élite del movimento, dal 26 marzo al 2 aprile i Criteria Giovanili sono un vero e proprio banco di prova per tanti atleti che rappresentano il futuro del nuoto italiano. Record di iscrizioni quest’anno con in testa la rappresentanza dal Lazio, seguita da Lombardia e Veneto. L’eco delle gare riecheggerà in tutta la città e sui maggiori media nazionali, grazie alle grandi performance che gli atleti presteranno al limite delle loro possibilità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Il futuro del nuoto italiano in vasca a Riccione: via ai Criteria giovanili. Oltre 2 mila atleti in gara

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