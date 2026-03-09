Legacoop porta a Perugia il modello della Dieta Mediterranea

Da perugiatoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, si è svolto un incontro tra istituzioni, rappresentanti del settore agricolo e cooperative, che ha avuto come punto di partenza il decalogo del Manifesto cooperativo della Dieta Mediterranea di Legacoop. Durante l’appuntamento sono stati presentati dieci principi rivolti a ripensare il rapporto tra cibo, salute, lavoro e territorio, coinvolgendo diverse realtà locali e nazionali in un confronto aperto.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Dieci principi per ripensare il rapporto tra cibo, salute, lavoro e territorio. È partito dal decalogo del Manifesto cooperativo della Dieta Mediterranea di Legacoop il confronto che si è svolto a Perugia, dove istituzioni, mondo agricolo e imprese cooperative si sono ritrovati per discutere il futuro dell’agroalimentare partendo da un modello che unisce qualità delle produzioni, sostenibilità ambientale e giustizia sociale. Un documento che mette nero su bianco una visione del sistema agroalimentare capace di tenere insieme dignità del lavoro agricolo, accesso al cibo sano, tutela della biodiversità e valorizzazione delle comunità locali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Montoro e il segreto della longevità, la presentazione della formula matematica "EU – Dieta Mediterranea"

Leggi anche: Cilento, risorse per l'artigianato: al via i bandi della Dieta Mediterranea

Altri aggiornamenti su Dieta Mediterranea

Temi più discussi: Legacoop porta a Perugia il modello della Dieta Mediterranea; Perugia ospita la mostra fotografica Mardin Youth’s Cartographies; Referendum, Landini a Perugia per dire No a una giustizia debole con i forti e forte con i deboli; Perugia, 8 marzo di lotta contro il Ddl Bongiorno che ridefinisce la violenza sessuale.

dieta mediterranea legacoop porta a perugiaLegacoop propone il modello della dieta mediterraneaIstituzioni, imprese cooperative, organizzazioni agricole si sono confrontate sul futuro delle filiere tra sostenibilità, lavoro e territorio ... corrieredellumbria.it

Dieta Mediterranea come modello di sviluppo locale e coesioneAppuntamento a Perugia per riflettere sulla dieta mediterranea come risorsa culturale, sociale ed economica per i territori, con focus su cooperazione e sostenibilità ... tuobenessere.it

Trova facilmente notizie e video collegati.