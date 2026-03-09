Legacoop porta a Perugia il modello della Dieta Mediterranea

A Perugia, si è svolto un incontro tra istituzioni, rappresentanti del settore agricolo e cooperative, che ha avuto come punto di partenza il decalogo del Manifesto cooperativo della Dieta Mediterranea di Legacoop. Durante l’appuntamento sono stati presentati dieci principi rivolti a ripensare il rapporto tra cibo, salute, lavoro e territorio, coinvolgendo diverse realtà locali e nazionali in un confronto aperto.

Un documento che mette nero su bianco una visione del sistema agroalimentare capace di tenere insieme dignità del lavoro agricolo, accesso al cibo sano, tutela della biodiversità e valorizzazione delle comunità locali.