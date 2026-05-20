Progetti Pnrr transizione ecologica e IA | tra veterani e nuove leve ecco gli ingegneri più influenti dell’Agrigentino
Nel territorio dell'Agrigentino, un gruppo di ingegneri si distingue per il ruolo che ricoprono nei progetti legati al PNRR, alla transizione ecologica e all’intelligenza artificiale. Sono professionisti che quotidianamente lavorano alla realizzazione di infrastrutture, alla gestione di iniziative pubbliche e private e alla diffusione delle conoscenze tecniche. La loro presenza copre sia figure più esperte che giovani talenti, tutti impegnati a sviluppare soluzioni concrete per le sfide locali e nazionali.
Nel panorama tecnico e istituzionale della provincia di Agrigento, si distingue una generazione di professionisti che, con competenza e visione, contribuisce ogni giorno allo sviluppo del territorio, alla sicurezza delle infrastrutture e alla promozione della cultura ingegneristica. Figure che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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