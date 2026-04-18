Agrigento il fronte progressista si schiera | Sodano guida il cambio

A pochi giorni dalla presentazione delle liste elettorali, le forze dell’area progressista si sono riunite al Circolo Empedocleo di Agrigento per confermare il sostegno alla candidatura di Michele Sodano. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti dei circoli locali e dei partiti coinvolti nel fronte politico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l’incontro.

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste elettorali, le forze dell’area progressista si sono riunite al Circolo Empedocleo di Agrigento per confermare il sostegno alla candidatura di Michele Sodano. L’incontro, avvenuto a breve distanza dal palazzo comunale, ha la partecipazione di figure di rilievo della politica nazionale e regionale, con l’obiettivo di consolidare l’unità del campo largo in vista di una tornata amministrativa considerata decisiva per il futuro della città. Un fronte unito tra i corridoi del Circolo Empedocleo. La strategia di coalizione si è manifestata attraverso una presenza massiccia di rappresentanti politici, che hanno voluto dare un segnale di coesione attorno alla figura di Sodano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, il fronte progressista si schiera: Sodano guida il cambio Notizie correlate Rotti gli indugi: il fronte Progressista si compatta su Michele Sodano per "una nuova era della città"Dopo una serie di vertici a Palermo, Pd, M5S, Avs, Italia Viva e Controcorrente hanno siglato un accordo per sostenere la candidatura a sindaco... Primarie: Conte guida il fronte progressista, testa a testa colUn rilevamento d’opinione condotto tra l’8 e il 9 aprile 2026 delinea un nazionale caratterizzato da un equilibrio estremamente sottile, dove la... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: PD, dimissioni al veleno: Non me ne sono andato, sono stato fatto fuori; Sodano azzera la giunta: Servono top player, non divisioni politiche. Agrigento, la Lega ufficializza Luigi Gentile come candidato sindacoAGRIGENTO – Altro che centrodestra compatto. Ad Agrigento, a pochi giorni dagli appelli all’unità e alla scelta condivisa di un candidato sindaco, la Lega ... newsicilia.it Elezioni, il campo progressista lancia la sfida: Centrodestra ci dia un nome da battereLo affermano, in una nota congiunta, tutti i partiti della coalizione progressista che sostengono la candidatura di Michele Sodano a sindaco ... grandangoloagrigento.it Sarebbe a rischio ritorsioni Giuliano Gerardo Cardamone, l'ex dirigente della polizia penitenziaria, condannato a 10 anni per corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa che sta scontando nel carcere di Agrigento. Il suo avvocato chiede il trasferi - facebook.com facebook