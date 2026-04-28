Elezioni ecco i candidati al Consiglio comunale del Pd-Agrigento in movimento a supporto di Michele Sodano

È stata ufficialmente presentata la lista elettorale di Pd-Agrigento in movimento, che sostiene la candidatura a sindaco di Michele Sodano. La presentazione si è svolta in vista delle prossime elezioni comunali, con i candidati che si sono riuniti per ufficializzare la propria partecipazione alle consultazioni. La lista comprende diversi candidati pronti a competere per un posto nel nuovo Consiglio comunale.

Anche la lista elettorale di Pd-Agrigento in movimento, a supporto della candidatura a sindaco di Michele Sodano, è stata presentata. A Palazzo dei Giganti, fra quanti si sono recati in segreteria generale, anche il deputato nazionale Giovanna Iacono. Alla passata tornata elettorale della città.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele Sodano Elezioni amministrative 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio del Movimento 5 StelleSi vota a Fondi il 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni, ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele Sodano; Elezioni Agrigento: ecco la lista di Controcorrente dei candidati a sostegno di Michele Sodano; Michele Sodano presenta la sua lista ma anche un comitato tecnico-scientifico: Eccellenze per rilanciare Agrigento; Elezioni Agrigento, Lillo Sodano non si candida ma sosterrà Luigi Gentile. Elezioni, ecco i candidati al Consiglio comunale del Pd-Agrigento in movimento a supporto di Michele SodanoVentiquattro i nominativi che compongono l'elenco depositato alla segreteria generale di Palazzo dei Giganti. Fra coloro che si sono recati in Municipio anche il deputato nazionale Giovanna Iacono ... agrigentonotizie.it Elezioni, ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele SodanoNel modulo sottoscritto al secondo piano di Palazzo dei Giganti è stato inserito anche il sostegno di Pd e Italia Viva. Ma saranno i responsabili dei partiti, nelle prossime ore, a presentare ognuno p ... agrigentonotizie.it Agrigento Oggi. . Gli equilibri iniziano a prendere forma. Controcorrente scende in campo ad Agrigento con Michele Sodano: lista depositata, squadra pronta e assessori già indicati. Al suo fianco Ismaele La Vardera. Una proposta che mescola politica e civis - facebook.com facebook