Un uomo è stato colpito con bottiglie e ferito in modo grave dopo aver tentato di difendere una ragazza molestata su un autobus. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio e l'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite da taglio e contusioni. La polizia sta indagando sui responsabili, che si sono dileguati subito dopo l'aggressione. Nessuna persona è stata ancora fermata.

Bologna, 25 maggio 2026 – Aggredito a bottigliate è finito in ospedale per aver difeso una ragazza che, a bordo di un bus, veniva i mportunata da un gruppetto di ragazzi. Che cosa è successo sull’autobus. Il fatto è accaduto intorno alle 23 di sabato scorso, ma è stato reso noto oggi dalle forze dell’ordine. Una giovane che era a bordo del mezzo e qui sono iniziati gli atteggiamenti e gli apprezzamenti inopportuni di alcuni ragazzi, che anche loro si trovavano sul mezzo. Mentre l’autobus si trovava all’altezza tra via Felice Battaglia e via Saragozza, un altro giovane di origini sudamericane ha deciso di intervenire, vedendo la ragazza in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredito a bottigliate sul bus per aver difeso una ragazza molestata

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