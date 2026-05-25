Aggredisce l' anziano padre al Pronto soccorso con calci e sediate | arrestato

Un uomo è stato arrestato sabato scorso nel Pronto Soccorso di Perugia dopo aver aggredito l’anziano padre con calci e sediate. L’episodio si è verificato nei corridoi dell’ospedale, dove l’uomo ha scatenato una lite violenta. La polizia è intervenuta per fermare l’aggressore e garantire la sicurezza delle persone presenti. L’anziano padre ha riportato ferite, ma non sono state rese note le sue condizioni.

Una notte di ordinaria follia si è consumata sabato scorso nei corridoi del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Un uomo di 61 anni, già detenuto ai domiciliari, ha aggredito l'anziano padre con una sedia e un calcio in pieno volto, davanti agli occhi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Aggredisce il padre a sediate mentre sono in pronto soccorso: arrestato 61enne

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