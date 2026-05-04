Cecina dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce i carabinieri | arrestato

Un uomo di 32 anni, residente a Livorno, è stato arrestato a Cecina dopo aver avuto un episodio di aggressione al pronto soccorso. Secondo quanto riferito, ha scagliato insulti e si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per calmare la situazione. L’intervento dei militari si è concluso con l’arresto dell’uomo, accusato di lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha dato in escandescenze al pronto soccorso di Cecina scagliandosi contro i carabinieri e per questo un 32enne residente a Livorno è stato arrestato con le accuse di lesioni personali, oltraggio e resistenza. L'uomo nei giorni scorsi si è presentato nella struttura di via Montanara in stato di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Reggio Emilia, aggredisce i carabinieri con calci al pronto soccorso: arrestato 41enneUn arresto per violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei pressi dell’ospedale Santa Maria Nuova. Dopo l’accoltellamento semina il panico al pronto soccorso: distrugge un macchinario e aggredisce i carabinieri. Arrestato 21enne stranieroI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cecina, dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce i carabinieri: arrestato; In escandescenza contro sanitari e carabinieri; Cecina, tensione al Pronto Soccorso. Uomo arrestato dai carabinieri. Dà in escandescenze in tribunale. Coltello nello zaino: portato in questuraSiena, 10 gennaio 2026 – Già aveva contestato la sentenza di condanna del 17 novembre scorso, 8 mesi per stalking all’ex datore di lavoro. Pena sospesa se avesse fatto 90 ore di volontariato. Legale e ... lanazione.it Dà in escandescenze, si ferisce con un coltello e minaccia i sanitari: arrestatoHa minacciato con un coltello alcuni operatori sanitari in via Maso della Pieve a Bolzano e poi ha aggredito i poliziotti. Per questo ieri è stato arresto un cittadino algerino di 36 anni, che prima ... rainews.it Castelnuovo val di Cecina (Pisa). - facebook.com facebook