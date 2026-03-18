A Reggio Emilia, un uomo di 41 anni è stato fermato e arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito alcuni militari al pronto soccorso. L’uomo, già sottoposto a un divieto di avvicinamento, ha reagito con calci ai militari che cercavano di gestire la situazione. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’arresto dell’individuo.

Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei pressi dell’ospedale Santa Maria Nuova. Un uomo di 41 anni residente nella provincia di Monza e Brianza è stato fermato dopo aver aggredito i militari che lo avevano intercettato in zona, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva di mantenere la distanza dalla ex compagna, una donna di 55 anni residente a Reggio Emilia. Il provvedimento risultava ancora in vigore, nonostante la donna avesse manifestato la volontà di riallacciare i rapporti. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Reggio Emilia, aggredisce i carabinieri con calci al pronto soccorso: arrestato 41enne

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