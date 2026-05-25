Agenti aggrediti con martelli e cacciaviti dopo tentato furto arrestati tre georgiani

Da imolaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati dopo aver tentato un furto in un appartamento e aver aggredito gli agenti con martelli e cacciaviti durante la fuga. Gli agenti sono stati colpiti mentre cercavano di bloccarli. I tre sono stati fermati e portati in commissariato. Nessuno degli agenti ha riportato ferite gravi. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

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Prima hanno tentato un furto in un appartamento poi, per scappare, hanno aggredito gli agenti utilizzando martelli e cacciaviti che avevano con loro. Una resistenza però vana perché la banda di ladri è stata bloccata. È quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Don Bosco, zona est di Roma, dove tre uomini sono finiti in manette dopo momenti di alta tensione. L’episodio si è verificato intorno alle 2:40 del mattino in viale dei Consoli. I tre uomini, due 37enni e un 39enne di nazionalità georgiana, sono stati sorpresi mentre tentavano di forzare la porta di un’abitazione. Il gruppo era sotto osservazione da parte di personale in borghese e in divisa, intervenuto tempestivamente per bloccare l’azione criminosa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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