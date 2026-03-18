Lucca | carabiniere blocca furto arrestati 3 georgiani

A Lucca, nel quartiere San Concordio, un carabiniere in servizio ha fermato un tentativo di furto aggravato e ha arrestato tre cittadini georgiani.

Un carabiniere in servizio ha bloccato un tentativo di furto aggravato nel quartiere San Concordio di Lucca, portando all’arresto di tre cittadini georgiani. L’intervento si è svolto nelle prime ore del mattino del 16 marzo, quando il militare ha intercettato i malviventi mentre tentavano di svaligiare gli appartamenti. L’azione ha coinvolto un sottufficiale che, uscendo per andare al lavoro, ha notato rumori sospetti nell’androne condominiale. I tre arrestati, tutti privi di fissa dimora, hanno resistito alle autorità e lasciato sul posto prove materiali come un cacciavite usato per forzare l’ingresso. La dinamica ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie dei Carabinieri della stazione di San Concordio e della sezione radiomobile di Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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