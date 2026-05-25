In occasione della Giornata dell’Africa, si evidenzia come il continente abbia un primato nel settore solare, grazie alla forte esposizione alla luce solare. Tuttavia, si sottolinea anche il divario di investimenti rispetto ad altre aree del mondo. Le esperte Alessandra Avram e Barbara Ogechi Okonkwo invitano a superare gli stereotipi e a riconsiderare la percezione dell’Africa, evidenziando le sue potenzialità e le sfide legate ai flussi di capitale.

In occasione della Giornata dell’Africa celebrata il 25 maggio, Alessandra Avram e Barbara Ogechi Okonkwo pongono l’accento sulla necessità di scardinare le narrazioni stereotipate che condizionano la percezione del continente africano. Le due esponenti di ONE Italia sottolineano come il linguaggio utilizzato non sia un semplice mezzo descrittivo, ma una forza capace di influenzare le decisioni politiche e di plasmare l’immaginario collettivo globale. Il rischio principale evidenziato dalle autrici risiede nell’associazione automatica tra la parola Africa e concetti quali la povertà, le malattie o i flussi migratori. Tale meccanismo linguistico finisce per offrire una visione parziale di un territorio composto da ben 54 Stati diversi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Africa, oltre gli stereotipi: il primato solare e il gap di investimenti

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