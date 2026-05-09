Oltre il silenzio | ecco ' Parole' il corto di Sepalone per Impegno Donna contro gli stereotipi di genere

È stato pubblicato online il cortometraggio intitolato ‘Parole’, scritto e diretto da Lorenzo Sepalone e prodotto dall’associazione ‘Impegno Donna’. Il film affronta il tema degli stereotipi di genere attraverso una narrazione visiva. La produzione mira a sensibilizzare il pubblico su questioni legate alle rappresentazioni sociali e ai pregiudizi di genere. Il cortometraggio è disponibile per la visione sul sito dell’associazione e sui canali digitali dedicati.

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