Oltre il silenzio | ecco ' Parole' il corto di Sepalone per Impegno Donna contro gli stereotipi di genere
È stato pubblicato online il cortometraggio intitolato ‘Parole’, scritto e diretto da Lorenzo Sepalone e prodotto dall’associazione ‘Impegno Donna’. Il film affronta il tema degli stereotipi di genere attraverso una narrazione visiva. La produzione mira a sensibilizzare il pubblico su questioni legate alle rappresentazioni sociali e ai pregiudizi di genere. Il cortometraggio è disponibile per la visione sul sito dell’associazione e sui canali digitali dedicati.
È online ‘Parole’, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Lorenzo Sepalone, prodotto dall’associazione ‘Impegno Donna’. La realizzazione del film rientra in un progetto finanziato dalla Regione Puglia, finalizzato al potenziamento e al consolidamento dei Centri per Uomini Autori di Violenza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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