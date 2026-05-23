Durante la prima seduta del Consiglio comunale di Birmingham, il nuovo sindaco musulmano ha partecipato alla preghiera islamica. La riunione è stata segnata anche dal fatto che un diciottenne è stato ucciso con un pugnale rituale da un uomo di fede sikh.

Nel nostro Stato laico, apparirebbe già strano se la cerimonia di insediamento di un sindaco venisse accompagnata dalla preghiera benaugurante di un parroco, direttamente dagli scranni del Consiglio comunale. Figuriamoci cosa potremmo pensare se, al posto del prete, ci fosse un imam. È proprio quello che è successo a Birmingham, la seconda città più popolosa del Regno Unito dopo Londra: l’altro giorno, al giuramento del nuovo Lord mayor di origini pakistane, Zaker Choudry, il City council è stato allietato dal canto di un celebrante musulmano, con barbone nero e turbante. A completare il quadro della sottomissione, il discorso del primo cittadino, pronunciato in un inglese da gran bazar di Islamabad. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il nuovo sindaco musulmano della seconda città inglese si porta l’imam in Consiglio

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History Made New Yorks First Muslim Mayor Takes Oath on the Quran

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