A Torchiarolo e Latiano si registra la partecipazione più alta alle urne, mentre negli altri tre comuni l’affluenza è più bassa. La percentuale di votanti varia significativamente tra le località, evidenziando una distribuzione disomogenea della partecipazione elettorale in tutta la provincia. I dati ufficiali indicano che le città più piccole mostrano un calo rispetto alle precedenti consultazioni. La consultazione si conclude con numeri che differiscono notevolmente tra i vari comuni.

Il quadro definitivo sull'affluenza nei cinque comuni della provincia di Brindisi chiamati alle urne delinea una mappa della partecipazione elettorale molto frammentata. Se la media complessiva dell'intero territorio provinciale si è attestata su un complessivo 63,60% i singoli campanili raccontano storie di mobilitazione politica profondamente diverse tra loro. I veri motori di questa tornata elettorale sono stati Torchiarolo e Latiano, dove si è registrata una vera e propria corsa alle urne. Il primato della partecipazione spetta a Torchiarolo, capace di toccare un notevole 73,73% di affluenza nelle sue 5 sezioni, trainando il dato fin dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Affluenza in provincia di Brindisi: Torchiarolo e Latiano trascinano il voto

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