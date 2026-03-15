Elezioni è Pomes il nuovo presidente della Provincia di Brindisi I dati del voto

Da quotidianodipuglia.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Brindisi. La sua vittoria è arrivata alla fine dello scrutinio, rappresentando la coalizione di centrosinistra. I dati del voto hanno confermato il suo incarico, che lo vede ora al vertice dell’ente provinciale. La notizia si riferisce ai risultati ufficiali dell’elezione.

Alla fine, è stato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, a spuntarla, diventando così il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Niente da fare, invece, per il primo cittadino del capoluogo Giuseppe Marchionna, che si era messo a disposizione ben conoscendo le difficoltà che avrebbe incontrato il centrodestra, essendo ampiamente minoritario tra le amministrazioni comunali del territorio provinciale. Pochi, anzi pochissimi gli aventi diritto - che in questo caso non sono i cittadini ma i consiglieri comunali ed i sindaci - che non si sono recati a votare. Su un totale di 339 elettori, infatti, ad esprimere la loro preferenza sono stati in 322, vale a dire il 94,99 per cento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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