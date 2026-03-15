Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Brindisi. La sua vittoria è arrivata alla fine dello scrutinio, rappresentando la coalizione di centrosinistra. I dati del voto hanno confermato il suo incarico, che lo vede ora al vertice dell’ente provinciale. La notizia si riferisce ai risultati ufficiali dell’elezione.

Alla fine, è stato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, a spuntarla, diventando così il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Niente da fare, invece, per il primo cittadino del capoluogo Giuseppe Marchionna, che si era messo a disposizione ben conoscendo le difficoltà che avrebbe incontrato il centrodestra, essendo ampiamente minoritario tra le amministrazioni comunali del territorio provinciale. Pochi, anzi pochissimi gli aventi diritto - che in questo caso non sono i cittadini ma i consiglieri comunali ed i sindaci - che non si sono recati a votare. Su un totale di 339 elettori, infatti, ad esprimere la loro preferenza sono stati in 322, vale a dire il 94,99 per cento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Elezioni, è Pomes il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. I dati del voto

Articoli correlati

Leggi anche: Provincia di Brindisi: nuovo presidente Angelo Pomes Sindaco di Ostuni

Nuovo presidente della Provincia: il Pd sostiene la candidatura di Angelo PomesBRINDISI - Si profila un duello fra il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e l'omologo di Villa Castelli, Giovanni Barletta, in vista delle elezioni per...

Altri aggiornamenti su Elezioni è Pomes il nuovo presidente...

Temi più discussi: Sindaci e consiglieri alle urne: si elegge il nuovo presidente della Provincia; Domenica si vota per le elezioni provinciali: la sfida tra Pomes e Marchinna resa incerta da veti, veleni e franchi tiratori; Al voto per presidente e Consiglio: è sfida tra Marchionna e Pomes con due strategie diverse; Provinciali, le ultime alleanze in vista del voto di domenica. Ma senza i mister preferenze: ?il paradosso dei consiglieri già esclusi.

Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi.Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi. Prende il posto del dimissionario Tony Matarrelli. All'esito della votazione odierna, il Sind ... brundisium.net

Il nuovo presidente della Provincia di Brindisi è Angelo PomesIl sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha vinto le elezioni provinciali di Brindisi battendo il primo cittadino del capoluogo, Giuseppe Marchionna, e diventa il nuovo presidente della Provincia. La sfida ... trnews.it

+++PROVINCIA DI BRINDISI, OGGI, DOMENICA 15 MARZO, GIORNATA DI ELEZIONI DEL NUOVO PRESIDENTE DELL'ENTE TRA I CANDIDATI GIUSEPPE MARCHIONNA, SINDACO DI BRINDISI, E ANGELO POMES, SINDACO DI OSTUNI+++ Le foto del s facebook

Siamo nella bellissima Fasano, in provincia di Brindisi, per la convocazione dei vertici regionali della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, tra le più rappresentative associazioni che hanno aderito al progetto dell’Associazione per la Cultura R x.com