Affluenza e risultati elezioni comunali a Moncalieri | tre candidati sindaco

Alle 15 di lunedì 25 maggio si sono concluse le operazioni di voto alle elezioni comunali a Moncalieri. Sono tre i candidati sindaco in corsa. Dopo la chiusura dei seggi, è iniziato lo spoglio delle schede elettorali. I risultati ufficiali verranno comunicati nelle prossime ore. Nessuna informazione sui dati di affluenza o sui numeri di schede già conteggiate.

Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche a Moncalieri inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 34,25% degli aventi diritto. Sono tre i contendenti alla carica di sindaco a Moncalieri, dove la popolazione legale supera i 15. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Una lezione da queste elezioni suppletive. reddit