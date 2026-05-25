Affluenza e risultati elezioni comunali a Venaria Reale | quattro candidati sindaco

Notizia in breve

Alle 15 di lunedì 25 maggio è iniziato lo spoglio delle schede elettorali a Venaria Reale, dopo la chiusura delle urne. Quattro candidati si contendono la carica di sindaco. L'affluenza alle urne non è stata ancora comunicata. Le operazioni di voto sono durate fino alle 15. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati ufficiali o sulla partecipazione degli elettori.