Affluenza e risultati elezioni comunali a Venaria Reale | quattro candidati sindaco

Da torinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15 di lunedì 25 maggio è iniziato lo spoglio delle schede elettorali a Venaria Reale, dopo la chiusura delle urne. Quattro candidati si contendono la carica di sindaco. L'affluenza alle urne non è stata ancora comunicata. Le operazioni di voto sono durate fino alle 15. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati ufficiali o sulla partecipazione degli elettori.

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Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche a Venaria Reale inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 44,39% degli aventi diritto. Sono quattro i contendenti alla carica di sindaco a Venaria Reale, dove la popolazione legale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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