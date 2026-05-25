Affluenza e risultati elezioni comunali a Moncalieri | quattro candidati sindaco avanza Lorenzo Mauro
Alle 15 di lunedì 25 maggio, a Moncalieri, sono terminati i seggi e si è aperto lo spoglio delle schede. Quattro candidati si contendono la carica di sindaco. Secondo le prime stime, uno dei candidati, Lorenzo Mauro, sta ottenendo una percentuale di voti superiore rispetto agli altri. L’affluenza alle urne si è attestata al 60%. Lo scrutinio prosegue e i risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.
Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche a Moncalieri inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 34,25% degli aventi diritto. Alle 15 di lunedì 25 maggio ha votato il 45.74% pari a 20.965 su 45.836 elettori. Sono quattro i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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