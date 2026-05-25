Affluenza e risultati elezioni comunali a Moncalieri | quattro candidati sindaco avanza Lorenzo Mauro

Notizia in breve

Alle 15 di lunedì 25 maggio, a Moncalieri, sono terminati i seggi e si è aperto lo spoglio delle schede. Quattro candidati si contendono la carica di sindaco. Secondo le prime stime, uno dei candidati, Lorenzo Mauro, sta ottenendo una percentuale di voti superiore rispetto agli altri. L’affluenza alle urne si è attestata al 60%. Lo scrutinio prosegue e i risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.