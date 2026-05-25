Affluenza e risultati elezioni comunali a Moncalieri Lorenzo Mauro è il nuovo sindaco | Da domani costruiamo il futuro

Alle 15 di lunedì 25 maggio si sono concluse le operazioni di voto a Moncalieri e lo spoglio delle schede è iniziato. La città ha eletto un nuovo sindaco, Lorenzo Mauro. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore. Il nuovo primo cittadino ha dichiarato che da domani si dedicherà alla costruzione del futuro della città.

Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche a Moncalieri inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 34,25% degli aventi diritto. Alle 15 di lunedì 25 maggio ha votato il 45.74% pari a 20.965 su 45.836 elettori. Sono quattro i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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