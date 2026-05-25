Affluenza e risultati elezioni comunali 2026 | Steven Palmieri rieletto sindaco di Alpignano

Alle 15 di lunedì 25 maggio si sono concluse le operazioni di voto ad Alpignano, dove si sono svolte le elezioni comunali 2026. Dopo la chiusura dei seggi, è iniziato lo spoglio delle schede elettorali. I risultati indicano la rielezione del sindaco uscente, Steven Palmieri. La partecipazione alle urne è stata comunicata, ma i dati ufficiali sull’affluenza non sono ancora stati diffusi.

Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche ad Alpignano inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 36,68% degli aventi diritto. Alle 15 di lunedì 25 maggio ha votato il 47,04% di 13.989 aventi diritto. Sono tre i contendenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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ELEZIONI COMUNALI: ELETTI I NUOVI SINDACI DI OTTO COMUNI DELLA PROVINCIA | 25/05/2026

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