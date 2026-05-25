Affluenza e risultati elezioni comunali 2026 ad Alpignano | chi sono i candidati sindaco Steven Giuseppe Palmieri verso il bis

Alle 15 di lunedì 25 maggio si sono concluse le operazioni di voto ad Alpignano, dando così inizio allo spoglio delle schede elettorali per le elezioni comunali del 2026. Sono stati annunciati i candidati alla carica di sindaco, tra cui il candidato in corsa per un secondo mandato. L’affluenza alle urne è stata comunicata, ma i numeri ufficiali saranno disponibili al termine dello scrutinio.

Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche ad Alpignano inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 36,68% degli aventi diritto. Alle 15 di lunedì 25 maggio ha votato il 47,04% di 13.989 aventi diritto. Sono tre i contendenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Elezioni comunali nelle Marche: cala l'affluenza, i dati definitivi città per città

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