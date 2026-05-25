Affluenza e risultati elezioni comunali 2026 a Venaria Reale | Fabio Giulivi in testa verso la riconferma

Alle 15 di lunedì 25 maggio, a Venaria Reale, sono terminate le operazioni di voto e si è avviato lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni comunali 2026. I primi risultati indicano Fabio Giulivi in testa, con una buona affluenza alle urne. I dati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.

Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche a Venaria Reale inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 44,39% degli aventi diritto (totale 27.636 elettori). Alle 15 di lunedì 25 maggio ha votato il 57,48% pari a 15.884 elettori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI CAMPANIA 2026: Scrutinio in Diretta

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