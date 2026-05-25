Affluenza e risultati elezioni comunali 2026 a Venaria Reale | è bis per Fabio Giulivi riconfermato sindaco

A Venaria Reale si sono concluse le operazioni di voto alle 15 di lunedì 25 maggio. Lo spoglio delle schede elettorali è iniziato subito dopo. Fabio Giulivi è stato riconfermato sindaco, ottenendo un secondo mandato. I risultati ufficiali sono ancora in fase di elaborazione. La partecipazione alle urne ha determinato il risultato finale, che conferma la vittoria del candidato uscente.

Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche a Venaria Reale inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 44,39% degli aventi diritto (totale 27.636 elettori). Alle 15 di lunedì 25 maggio ha votato il 57,48% pari a 15.884 elettori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI CAMPANIA 2026: Scrutinio in Diretta

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