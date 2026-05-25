Affluenza definitiva anche a Macerata

A Macerata si è conclusa con un’affluenza definitiva del 56,33%. Si tratta di una diminuzione rispetto al 65,36% registrato nella precedente tornata elettorale.

Anche Macerata sceglierà il suo nuovo sindaco. L'affluenza definitiva è del 56,33%, in calo rispetto al 65,36% della precedente tornata elettorale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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