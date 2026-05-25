Affluenza definitiva a Cerreto d' Esi

A Cerreto d'Esi, l'affluenza alle urne si è attestata al 50,88%, superando di poco il metà degli aventi diritto. Questa percentuale è inferiore al 60,72% registrato nella precedente tornata elettorale.

A Cerreto d'Esi affluenza molto bassa che supera a malapena il 50% (50,88%), contro il 60,72% della precedente tornata elettorale. A breve lo spoglio che seguiremo in diretta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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