Elezioni comunali a Cerreto d' Esi | tutte le liste e i candidati
A Cerreto d’Esi si avvicinano le elezioni comunali, con il sindaco uscente David Grillini che si presenta per un nuovo mandato. Le liste e i candidati sono stati ufficialmente annunciati, e la campagna elettorale è in pieno svolgimento. La riconferma del primo cittadino rappresenta uno degli aspetti principali di questa tornata elettorale, che coinvolge diverse forze politiche e civiche del territorio. La consultazione si terrà nelle prossime settimane, con i cittadini chiamati a esprimersi attraverso il voto.
CERRETO D’ESI – In quel di Cerreto d’Esi il sindaco uscente David Grillini corre nuovamente alla carica di sindaco. A lui si oppone però Renzo Baldoni.Si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. David Grillini David GrilliniCambiamenti:David GrilliniMichela BellomariaDaniela CarnevaliStefano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Cerreto d'Esi, sarà David Grillini Vs Renzo Baldoni. Tutte le liste con i rispettivi candidatiCERRETO D’ESI – In quel di Cerreto d’Esi il sindaco uscente David Grillini corre nuovamente alla carica di sindaco.
Leggi anche: Elezioni comunali a Senigallia: tutte le liste e i candidati
CERRETO D’ESI - Proseguono gli incontri pubblici promossi dal candidato sindaco di Cerreto D’Esi, Renzo Baldoni, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Un appuntamento particolarmente importante è in programma domani, venerdì 15 maggi facebook
Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi al voto, ecco i fac simile delle schede elettoraliNella città dalla spiaggia di velluto il posto più ambito, vale a dire quello in alto a sinistra, è andato per sorteggio al sindaco uscente Massimo Olivetti. Sotto di lui Dario Romano. Chiude Massimo ... anconatoday.it
Quattro Comuni al voto in provincia di Ancona. Ultimo test prima delle elezioni politiche del 2027Sono chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni i cittadini di Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi. Solo nel primo è previsto un eventuale ballottaggio ... anconatoday.it