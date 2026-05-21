Elezioni comunali a Cerreto d' Esi | tutte le liste e i candidati

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cerreto d’Esi si avvicinano le elezioni comunali, con il sindaco uscente David Grillini che si presenta per un nuovo mandato. Le liste e i candidati sono stati ufficialmente annunciati, e la campagna elettorale è in pieno svolgimento. La riconferma del primo cittadino rappresenta uno degli aspetti principali di questa tornata elettorale, che coinvolge diverse forze politiche e civiche del territorio. La consultazione si terrà nelle prossime settimane, con i cittadini chiamati a esprimersi attraverso il voto.

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CERRETO D’ESI – In quel di Cerreto d’Esi il sindaco uscente David Grillini corre nuovamente alla carica di sindaco. A lui si oppone però Renzo Baldoni.Si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. David Grillini David GrilliniCambiamenti:David GrilliniMichela BellomariaDaniela CarnevaliStefano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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