Elezioni comunali a Cerreto d' Esi | tutte le liste e i candidati

A Cerreto d’Esi si avvicinano le elezioni comunali, con il sindaco uscente David Grillini che si presenta per un nuovo mandato. Le liste e i candidati sono stati ufficialmente annunciati, e la campagna elettorale è in pieno svolgimento. La riconferma del primo cittadino rappresenta uno degli aspetti principali di questa tornata elettorale, che coinvolge diverse forze politiche e civiche del territorio. La consultazione si terrà nelle prossime settimane, con i cittadini chiamati a esprimersi attraverso il voto.

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