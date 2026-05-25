Affitti per le scuole | M5S ha salvato 47 milioni per due poli in via La Malfa e a Brancaccio
La Città Metropolitana di Palermo ha speso circa 6 milioni di euro all’anno per affitti e indennità di occupazione di edifici privati destinati alle scuole superiori. Secondo i dati ufficiali, il Movimento 5 Stelle ha contribuito a risparmiare 47 milioni di euro, destinando fondi a due poli scolastici in via La Malfa e a Brancaccio. Questi risparmi sono stati ottenuti grazie a interventi di gestione e negoziazione delle spese di affitto.
“I dati ufficiali della Città Metropolitana di Palermo gridano vendetta: ogni anno spendiamo poco meno di 6 milioni di euro per pagare affitti e indennità di occupazione a privati per le scuole superiori della provincia. Oltre 3 milioni se ne vanno in ‘indennità di occupazione”’ e altri 2,7 in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Temi più discussi: Michelagnoli: Contributi agli affitti per una Pistoia dei giovani; La Vardera e Argiroffi: Scuole di Palermo in affitto e svariati milioni di euro bruciati, chiederemo audizioni in commissione antimafia; Piano casa, Meloni: Un docente che prende 1.700 euro netti al mese ne arriverà a risparmiare il doppio per il mutuo; Casa, a Milano anche via Padova è ormai troppo cara.
@reportrai3 Paradossi italiani. Non si trovano i soldi per completare la costruzione delle scuole, ma spendiamo milioni di € per gli affitti di strutture alternative che devono accolgliere gli studenti, ma gli Enti comunali non sanno quanto spendono per gli affitti!! ? x.com
Report. . Scuole in affitto, a Palermo ogni anno decine di milioni di euro a una nota famiglia Gli affitti per le strutture scolastiche rappresentano un baratro oscuro su cui ha cercato di fare luce il sindacato Gilda. Secondo una loro indagine basata solo sui dati facebook
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