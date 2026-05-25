Affitti per le scuole | M5S ha salvato 47 milioni per due poli in via La Malfa e a Brancaccio

La Città Metropolitana di Palermo ha speso circa 6 milioni di euro all’anno per affitti e indennità di occupazione di edifici privati destinati alle scuole superiori. Secondo i dati ufficiali, il Movimento 5 Stelle ha contribuito a risparmiare 47 milioni di euro, destinando fondi a due poli scolastici in via La Malfa e a Brancaccio. Questi risparmi sono stati ottenuti grazie a interventi di gestione e negoziazione delle spese di affitto.

“I dati ufficiali della Città Metropolitana di Palermo gridano vendetta: ogni anno spendiamo poco meno di 6 milioni di euro per pagare affitti e indennità di occupazione a privati per le scuole superiori della provincia. Oltre 3 milioni se ne vanno in ‘indennità di occupazione”’ e altri 2,7 in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Temi più discussi: Michelagnoli: Contributi agli affitti per una Pistoia dei giovani; La Vardera e Argiroffi: Scuole di Palermo in affitto e svariati milioni di euro bruciati, chiederemo audizioni in commissione antimafia; Piano casa, Meloni: Un docente che prende 1.700 euro netti al mese ne arriverà a risparmiare il doppio per il mutuo; Casa, a Milano anche via Padova è ormai troppo cara.

@reportrai3 Paradossi italiani. Non si trovano i soldi per completare la costruzione delle scuole, ma spendiamo milioni di € per gli affitti di strutture alternative che devono accolgliere gli studenti, ma gli Enti comunali non sanno quanto spendono per gli affitti!! ? x.com

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