A Chieti sono stati stanziati 4 milioni di euro per ristrutturare l’ex Caserma Berardi, destinandoli a nuovi poli scolastici. Contestualmente, sono stati avviati controlli indipendenti sulle mense delle scuole, affidati a enti esterni. Il progetto prevede anche la creazione di nuovi spazi educativi e la revisione delle strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa e garantire maggiori standard di sicurezza.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 4 milioni per l'ex Caserma Berardi?. Chi gestirà i nuovi controlli indipendenti sulle mense scolastiche?. Come cambieranno le rette degli asili nido per le giovani coppie?. Quali fondi garantiranno la sicurezza degli edifici scolastici chietini?.? In Breve Piano sostenuto da Lega, Azione e Udc per gestire i servizi scolastici chietini.. Nuovo polo scolastico previsto nell'area della ex Caserma Berardi con 4 milioni disponibili.. Controlli comunali indipendenti sulle mense per garantire la sicurezza alimentare degli studenti.. Rette asili nido stabili e nuovo servizio scuolabus per le giovani coppie..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, il piano per le scuole: nuovi poli e controlli sulle mense

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