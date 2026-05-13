Un operaio è deceduto a seguito di un incidente che si è verificato il 28 aprile, dopo aver inalato esalazioni mentre lavorava in una cisterna. L’uomo, di nazionalità marocchina e residente a Nembro, si era sposato alcuni mesi prima. Secondo le prime ricostruzioni, durante l’intervento ha salvato due persone prima di perdere la vita. La sua morte è stata confermata martedì, pochi giorni dopo l’incidente.

IL LUTTO. L’infortunio il 28 aprile, martedì il decesso. Marocchino, viveva a Nembro e si era sposato qualche mese fa. «Stava salendo in auto a fine turno, ha sentito gridare ed è corso nella cisterna: aiutati a uscire i colleghi, è svenuto». «Era già salito in auto a fine turno, quando ha sentito gridare dall’interno del capannone: non ci ha pensato due volte e si è precipitato dentro, scendendo nell’autocisterna dalla quale è riuscito a spingere fuori il titolare dell’azienda e un altro dipendente che era a sua volta entrato a soccorrere il primo. Poi è svenuto, restando bloccato sul fondo della botte». È il legale di famiglia, l’avvocato...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’operaio morto per le esalazioni nella cisterna: «Mustapha altruista, ha salvato due vite»

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