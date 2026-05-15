Affari Tuoi partita da montagne russe per Giuseppe De Martino | Pensa che all'inizio avevi solo 1 euro
Giuseppe, concorrente proveniente dal Molise, ha avuto una partenza decisamente intensa nella trasmissione televisiva Affari Tuoi. All’inizio, ha rifiutato offerte molto elevate e si è trovato con solo pacchi rossi ancora in gioco. De De Martino ha commentato che all’inizio aveva solamente un euro. La sua partita è proseguita con alti e bassi, passando attraverso diverse fasi di gioco che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.
La partita di Giuseppe, concorrente del Molise, ad Affari Tuoi. Inizia benissimo, rifiutando offerte ricchissime e arrivando ad avere solo pacchi rossi rimasti in gara. L'esito, però, è di quelli per i quali c'è da accontentarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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