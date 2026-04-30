AEW | Will Ospreay accetta l’offerta dei Death Riders ma Samoa Joe lo vuole negli Opps

Durante lo show di AEW del 29 aprile, Will Ospreay è salito sul ring per un allenamento con Jon Moxley, dopo settimane di tensione legate all’aggressione di un wrestler e alla presenza dei Death Riders. Mentre Ospreay ha accettato l’offerta dei Death Riders, Samoa Joe ha espresso il desiderio di averlo tra le fila degli Opps. La vicenda si inserisce in un quadro di scontri tra diverse fazioni all’interno della federazione.

A Dynamite del 29 aprile, dopo le settimane di tensione seguite all’aggressione di Mark Davis (la Don Callis Family ) e al successivo “salvataggio” dei Death Riders, Will Ospreay si è finalmente presentato per l’allenamento proposto da Jon Moxley. La svolta arriva dopo l’ultima puntata di Collision, in cui Mox aveva messo il britannico davanti a un bivio: spezzargli il collo per vendicare quanto subito ad All In Texas l’anno scorso, oppure accettare di unirsi a lui per imparare il “ modo ” dei suoi. Ospreay è apparso nel quartier generale dei Death Riders al termine di una promo di Daniel Garcia, in un clima tutt’altro che disteso. La tensione si è respirata subito tra il britannico e PAC, prima che lo stesso Moxley intervenisse per stemperare gli animi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Will Ospreay accetta l’offerta dei Death Riders, ma Samoa Joe lo vuole negli Opps Notizie correlate AEW: Jon Moxley vuole Ospreay nei Death Riders, lui non rifiutaIl leader dei Death Riders continua il suo gioco psicologico con Will Ospreay, e a Collision è andato in scena un nuovo, capitolo della loro faida... AEW: Will Ospreay stuzzica i fan, rinforzi in arrivo contro i Death Riders?Will Ospreay non ha intenzione di restare a guardare mentre i Death Riders continuano a fare il bello e il cattivo tempo nella AEW. Contenuti di approfondimento Will Ospreay announces he's getting married to top female AEW star in JuneWill Ospreay recently made a huge announcement. He and AEW star Alex Windsor have been engaged since June 2025. The Aerial Assassin has taken the wrestling world by storm within a month following his ... sportskeeda.com Will Ospreay Teases Bringing New Friends To AEWWill Ospreay is teasing bringing some friends to AEW to even the odds with the Death Riders. Following his return at Revolution, Will Ospreay has been on the warpath against Jon Moxley and the Death ... sports.yahoo.com