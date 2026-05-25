Durante l’evento AEW Double or Nothing al Louis Armstrong Stadium di Queens, si sono svolti due incontri del torneo dedicato alla Owen Hart Foundation. Gli incontri sono stati descritti come intensi e significativi, contribuendo alla crescita del prestigio della Owen Hart Cup all’interno della AEW.

A AEW Double or Nothing, andato in scena al Louis Armstrong Stadium di Queens, New York, il torneo dedicato alla Owen Hart Foundation ha regalato due match intensi e ricchi di significato, confermando ancora una volta il prestigio crescente della Owen Hart Cup all’interno della AEW. Nel torneo maschile, Swerve Strickland ha superato Bandido in un quarto di finale spettacolare e ad altissimo ritmo. I due hanno avuto il difficile compito di seguire il clamoroso incontro tra Will Ospreay e Samoa Joe, che aveva già incendiato il pubblico, ma sono comunque riusciti a mantenere altissima l’energia dell’arena. Swerve Strickland resiste a Bandido. Bandido ha messo in mostra la sua solita combinazione di velocità, agilità e creatività, mentre Swerve ha adottato un approccio molto più aggressivo e spietato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Owen Hart Cup sotto i riflettori a Double or Nothing, avanzano Swerve e Athena

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AEWs Owen Hart Foundation Tournament Revealed

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