Durante l’evento AEW Double or Nothing, Samoa Joe ha eseguito un Styles Clash su Will Ospreay. Questo gesto ha rappresentato un omaggio a AJ Styles, recentemente inserito nel WWE Hall of Fame. La mossa ha attirato l’attenzione dei presenti, collegando il gesto alla carriera del wrestler celebrato. Non sono stati annunciati altri dettagli o commenti ufficiali riguardo all’evento.

Il WWE Hall of Famer AJ Styles ha ricevuto un enorme tributo durante l’evento AEW Double or Nothing. Infatti Samoa Joe, storico rivale del “Phenomenal One”, ha subito la Styles Clash per mano di Will Ospreay. I due si sono affrontati nei quarti di finale dell’ Owen Hart Foundation 2026 Men’s Tournament ad AEW Double or Nothing. Entrambe le star hanno offerto un’incredibile prestazione d’azione sul ring e, per la maggior parte del tempo, è stato un incontro molto combattuto, che si è concluso con Samoa Joe che subisce la sconfitta a seguito della Styles Clash, rievocando vecchi traumi della sua rivalità principale in WWE ed in carriera. AJ Styles si è sempre espresso positivamente riguardo Will Ospreay, e lo accoglierebbe molto volentieri in WWE, ma qualora così sarà dovremo attendere diversi anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Un omaggio ad AJ Styles

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Sami Zayn Pay Tributes to AJ Styles

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