In una recente intervista, un wrestler ha confermato che la sua compagnia ha valutato seriamente l’ingaggio di un noto collega del mondo del wrestling. La discussione riguarda un possibile trasferimento di un atleta di alto livello, con l’interesse che si sarebbe manifestato in un periodo specifico, senza però arrivare a una conclusione definitiva o a un accordo formale.

Chris Jericho parla apertamente del passato interesse della AEW per AJ Styles, rivelando che c’è stato un periodo in cui la compagnia ha preso seriamente in considerazione l’idea di portare «The Phenomenal One» in All Elite. Le voci su un possibile passaggio di AJ Styles alla AEW si sono intensificate all’inizio di quest’anno, dopo che lui aveva annunciato il ritiro dalle competizioni sul ring nella WWE. Sebbene Styles abbia subito smentito tali voci, Jericho ha confermato che la AEW aveva già valutato l’idea di ingaggiarlo quando il suo contratto con la WWE stava per scadere. Jericho ha spiegato che la AEW aveva effettivamente fatto un tentativo in quel momento e riteneva che Styles sarebbe stato un ottimo acquisto per il roster. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chris Jericho: “La AEW è stata vicina ad ingaggiare AJ Styles”.

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