AEW | Tony Khan vuole trasformare MyAEW nel punto di riferimento mondiale per il wrestling

Tony Khan ha annunciato che MyAEW continuerà ad espandere i suoi contenuti dopo aver acquisito la library della 1FW. La piattaforma mira a diventare il punto di riferimento mondiale per il wrestling. Non sono stati forniti dettagli su nuovi contenuti specifici o date di lancio. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori commenti o dichiarazioni.

Dopo l’aggliunta della library della 1FW, Tony Khan ha rivelato che MyAEW intende continuare ad espandere i suoi contenuti. Parlando durante il media scrum dopo Double or Nothing nella serata di domenica, il presidente della AEW ha spiegato che sono già in corso piani per espandere la piattaforma ben oltre la programmazione di AEW e ROH. Commentando la recente aggiunta dei contenuti della One Fall Wrestling al servizio, Khan ha descritto l’operazione come un passaggio naturale, dato il legame con Q.T. Marshall, che ricopre il doppio ruolo di wrestler e dirigente in AEW. Tuttavia, ha chiarito che si tratta solo del primo passo di un progetto molto più ampio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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