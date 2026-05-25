Durante l’evento Double or Nothing, Thekla ha difeso con successo il titolo mondiale femminile dell’AEW in un Four-Way Match al Louis Armstrong Stadium. La lotta ha visto coinvolte diverse atlete, ma Thekla ha mantenuto la cintura contro le avversarie. La competizione si è svolta senza interruzioni, con la campionessa che ha concluso l’incontro con una mossa decisiva, assicurandosi la vittoria e la difesa del titolo.

AEW Double or Nothing ha fatto tappa al Louis Armstrong Stadium con diversi titoli in palio. Anche la divisione femminile era sotto i riflettori grazie al Four-Way Match valido per l’ AEW Women’s World Championship. Thekla ha difeso il titolo contro Kris Statlander, Jamie Hayter e Hikaru Shida. Tutte e quattro arrivavano all’incontro con grande slancio, e la formula del match ha mantenuto altissimo il ritmo sin dal primo gong.. @ToxicThekla has a tall task in the form of three former AEW Women's World Champions! Watch #AEWDoN LIVE on HBO Max PPV pic.twitter.comqtBniAAfTF — All Elite Wrestling (@AEW) May 25, 2026 Thekla si presentava da campionessa, ma la potenza di Statlander, i colpi durissimi della Hayter e l’esperienza di Shida hanno reso il destino del titolo incerto per tutta la contesa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Thekla difende con successo il Women’s World Title a Double or Nothing

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Thekla Defends Championship Against Statlander: Here's What Happened

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