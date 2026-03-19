Darby Allin ha affrontato e sconfitto Gabe Kidd in un Coffin match, dimostrando ancora una volta la sua capacità di vincere nelle sfide più dure. Dopo la vittoria, Allin ha lanciato una sfida a MJF, lasciando intendere nuovi confronti imminenti. La sua performance ha confermato il suo ruolo di figura dominante nelle recenti competizioni.

Non c’è nulla da fare, Darby Allin nelle sue battaglie è un osso imbattibile. Anche davanti ad una montagna da scalare come Gabe Kidd, l’ex campione TNT è riuscito a trovare forze e strumenti per portare a casa il successo in un Coffin match. Match che era iniziato con un video pre-registrato dove Allin aveva caricato Kidd nel bagagliaio di una macchina con l’intento di portarlo nell’arena e iniziare la guerra senza esclusione di colpi. La sfida per il titolo AEW. Nel post match, Allin ha reso noto il suo prossimo obiettivo: andare alla caccia del titolo AEW detenuto da MJF. Un promo accorato, emotivamente molto forte per entrare nella schiera di pretendenti alla cintura insieme a Swerve Strickland e Andrade El Idolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin scala la montagna Kidd e lancia la sfida a MJF

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