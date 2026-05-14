AEW | Dopo la firma l’attacco MJF si scatena su Darby Allin

Durante lo show di AEW, MJF ha firmato il contratto per il suo prossimo match contro Darby Allin per il titolo mondiale. Dopo aver concluso le formalità, il wrestler ha lasciato il ring, ma prima ha attaccato Darby Allin, scatenando un episodio di tensione. L’evento ha lasciato il pubblico con molte domande sulla strategia di MJF e sugli sviluppi futuri della storyline.

MJF ha finalmente firmato il contratto per il suo prossimo match per il titolo mondiale AEW contro Darby Allin, ma ha comunque lasciato Dynamite in piedi dopo aver fatto il suo colpo di scena. Il segmento finale dell’episodio del 13 maggio di AEW Dynamite è arrivato dopo che Allin aveva appena difeso con successo l’ AEW World Championship contro Konosuke Takeshita nel main event della serata. Subito dopo la vittoria, Allin ha chiamato MJF sul ring per finalizzare il contratto del loro imminente match titolato, che ora prevede anche che MJF metta in palio i propri capelli. MJF ha allungato il segmento il più possibile, prendendosi tutto il tempo necessario mentre si vantava di diventare un futuro tre volte campione mondiale AEW e affermava di essere destinato a diventare il più grande wrestler nella storia della compagnia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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