Adam Copeland | Non c’è un conto alla rovescia ufficiale ma la mia carriera sta per finire

Adam Copeland ha dichiarato che, anche se non esiste un conto alla rovescia ufficiale, la sua carriera sta per concludersi. Nel corso di un'intervista, ha parlato della possibilità di ritirarsi e di quando potrebbe smettere di competere in AEW. Ha spiegato che il momento di appendere gli stivali al chiodo si avvicina, senza fornire una data precisa. La sua riflessione si concentra sulla fase finale della carriera e sui progetti futuri legati al mondo del wrestling.

Adam Copeland ha parlato della possibilità di ritirarsi e di quando potrebbe appendere gli stivali al chiodo in AEW. Copeland, che è al suo sesto anno dal ritorno sul ring, ha recentemente rilasciato un’intervista a “The Sportsocracy” in cui ha parlato della fine imminente della sua carriera. Pur non avendo indicato una data precisa per il ritiro, ha ipotizzato di poterlo fare all’età di 54 anni, ovvero tra due anni. “Non c’è un conto alla rovescia ufficiale, ma la mia carriera sta per finire”, ha affermato. “Non credo che vorrei essere così coinvolto come Triple H se non fossi ancora in grado di farlo bene. Anche se, chissà, credo che... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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