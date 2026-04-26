La posta in gioco si è alzata ulteriormente per il match valido per gli AEW Tag Team Titles a Double or Nothing. Durante l’ultima puntata di AEW Collision, gli FTR sono saliti sul ring per rispondere alla sfida lanciata da Adam Copeland e Christian Cage. Il duo veterano aveva proposto una New York Street Fight per AEW Double or Nothing, aggiungendo però una condizione pesantissima: in caso di sconfitta, non faranno mai più squadra insieme. Copeland & Cage rischiano tutto. Nel segmento, Dax Harwood e Cash Wheeler hanno accettato ufficialmente la sfida. Ma non si sono fermati lì. Dax ha deciso di alzare ulteriormente la posta, proponendo una stipulazione aggiuntiva: trasformare il match in un “ I Quit Match ”, così da non lasciare alcun dubbio su quale sia il team migliore una volta terminato l’incontro.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Double or Nothing, aggiunta la stipulazione “I Quit” al match tra FTR e Copeland & Cage

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