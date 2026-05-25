Aeroporto i numeri del primo quadrimestre 2026 | +6,73% di passeggeri e utile netto a 5,8 milioni
Nel primo quadrimestre del 2026, l'aeroporto internazionale di Palermo registra un aumento del 6,73% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Contestualmente, l'utile netto raggiunge i 5,8 milioni di euro.
L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo chiude il primo quadrimestre del 2026 con risultati in miglioramento sia sul fronte del traffico passeggeri sia sotto il profilo economico-finanziario. Secondo i dati di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, nei primi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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