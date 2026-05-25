L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo chiude il primo quadrimestre del 2026 con risultati in miglioramento sia sul fronte del traffico passeggeri sia sotto il profilo economico-finanziario. Secondo i dati di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, nei primi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Acea, i risultati del primo trimestre 2026: utile netto a 111 milioniNel primo trimestre del 2026, la società ha registrato un utile netto di 111 milioni di euro.

I risultati di Credit Agricole nel primo trimestre del 2026: l'utile netto a 525 milioni di euroNel primo trimestre del 2026, il gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro.

Temi più discussi: Aeroporto, i numeri del primo quadrimestre 2026: +6,73% di passeggeri e utile netto a 5,8 milioni; Le compagnie aeree incoronano il Vespucci: Firenze è il miglior aeroporto d'Europa sotto i 5 milioni di passeggeri; La trasformazione del Cristoforo Colombo: nuovi check-in, in estate apre la sala lounge; Volo interrotto per la chiusura dello spazio aereo? Ecco cosa fare.

Crisi jet fuel, voli a rischio? Le compagnie rassicurano, ma gli aeroporti fanno scorte record (e questo falsa i numeri) x.com

Numeri di volo per manutenzione/riposizionamento reddit

Aeroporto, decollano i numeri: per il weekend di Pasqua, fino a 57 mila passeggeri al giorno. Ma resta l’incognita della guerraOrio torna a volare. Dopo i vuoti d’aria dello scorso anno, i dati dell’aeroporto riprendono a salire. Almeno per ora, visto che non si sa ancora per quanto tempo gli aerei avranno carburante. Per il ... bergamo.corriere.it

Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, dati in crescita: 377mila passeggeri nel 2025Questa mattina sul tavolo al Mit, a Roma, ci saranno molto probabilmente i numeri e i dati che riguardano in generale gli scali aeroportuali in Italia e più nello specifico quelli dell'aeroporto ... ilmattino.it