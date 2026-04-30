I risultati di Credit Agricole nel primo trimestre del 2026 | l' utile netto a 525 milioni di euro
Nel primo trimestre del 2026, il gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro. La banca ha reso noti i risultati finanziari relativi a questo periodo, evidenziando la performance del primo trimestre dell'anno. I dati si riferiscono alla situazione al 31 marzo 2026 e sono stati comunicati ufficialmente dall'istituto.
La banca comunica i risultati del primo trimestre 2026 del gruppo Crédit Agricole in Italia. L'utile netto di Crédit Agricole in Italia al 31 marzo 2026 è pari a 525 milioni di euro. Il gruppo bancario nel suo complesso ha ottenuto nel primo trimestre del 2026 un utile netto di pertinenza 2,1.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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