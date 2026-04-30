I risultati di Credit Agricole nel primo trimestre del 2026 | l' utile netto a 525 milioni di euro

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro. La banca ha reso noti i risultati finanziari relativi a questo periodo, evidenziando la performance del primo trimestre dell'anno. I dati si riferiscono alla situazione al 31 marzo 2026 e sono stati comunicati ufficialmente dall'istituto.