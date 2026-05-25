Aereo la travolge mentre fa parapendio in Austria 44enne sopravvive per miracolo | Solo qualche livido Il video

Notizia in breve

Una donna di 44 anni è sopravvissuta dopo che un aereo ha colpito il suo parapendio mentre volava in Austria. L'incidente si è verificato nei cieli del paese, e il parapendio è stato squarciato dall'aereo. La donna ha riportato solamente alcuni lividi e ha dichiarato di essere sopravvissuta per miracolo. Un video mostra l’incidente, che si è verificato durante un’attività di volo libero.