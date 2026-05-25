Aereo la travolge mentre fa parapendio in Austria 44enne sopravvive per miracolo | Solo qualche livido Il video
Una donna di 44 anni è sopravvissuta dopo che un aereo ha colpito il suo parapendio mentre volava in Austria. L'incidente si è verificato nei cieli del paese, e il parapendio è stato squarciato dall'aereo. La donna ha riportato solamente alcuni lividi e ha dichiarato di essere sopravvissuta per miracolo. Un video mostra l’incidente, che si è verificato durante un’attività di volo libero.
Un aereo le ha squarciato il parapendio mentre era in volo nei cieli dell'Austria. A salvarsi per miracolo una donna di 44 anni. “A parte qualche livido, non mi è successo nulla”, ha scritto sotto il video pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aereo la travolge mentre fa parapendio in Austria, 44enne sopravvive per miracolo: il video
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