Adzic è scomparso dai radar bianconeri | dal gol spettacolare contro l’Inter al possibile prestito Il piano della dirigenza
Adzic non figura più nelle liste ufficiali della squadra. Dopo il gol contro l’Inter, il giocatore potrebbe essere prestato in estate. La dirigenza valuta un trasferimento temporaneo per permettergli di accumulare più minuti. Nessuna indicazione ufficiale su destinazioni o dettagli contrattuali.
di Luca Fiore Adzic cerca spazio e nella prossima stagione potrebbe trasferirsi a titolo temporaneo per trovare minutaggio e continuità di rendimento. La Juventus continua a progettare il futuro calcistico e pone attenzione sul futuro di Adzic. Il centrocampista ha vissuto un’annata di adattamento al calcio italiano. Nonostante un minutaggio limitato, il classe 2006 ha saputo mettere in mostra qualità tecniche e doti balistiche importanti. Nelle ultime dieci giornate di campionato non ha mai giocato, né a gara in corso né da titolare. In Serie A, questa stagione, ha disputato 4 partite e un solo gol, quello spettacola contro l’Inter che aveva un po’ fatto sperare i tifosi e l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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