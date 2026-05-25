di Luca Fiore Adzic cerca spazio e nella prossima stagione potrebbe trasferirsi a titolo temporaneo per trovare minutaggio e continuità di rendimento. La Juventus continua a progettare il futuro calcistico e pone attenzione sul futuro di Adzic. Il centrocampista ha vissuto un’annata di adattamento al calcio italiano. Nonostante un minutaggio limitato, il classe 2006 ha saputo mettere in mostra qualità tecniche e doti balistiche importanti. Nelle ultime dieci giornate di campionato non ha mai giocato, né a gara in corso né da titolare. In Serie A, questa stagione, ha disputato 4 partite e un solo gol, quello spettacola contro l’Inter che aveva un po’ fatto sperare i tifosi e l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic è scomparso dai radar bianconeri: dal gol spettacolare contro l’Inter al possibile prestito. Il piano della dirigenza

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