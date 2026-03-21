Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Napoli si trova al secondo posto in classifica con quattro vittorie di fila. Nel frattempo, l’attaccante Lukaku non si è più visto in campo da quando ha segnato contro il Verona, sparendo dai radar della squadra. La sua assenza desta curiosità tra tifosi e osservatori, mentre la squadra continua a concentrarsi sulle prossime sfide.

Il Napoli si gode il successo contro il Cagliari di ieri sera e si piazza al momentaneo secondo posto in classifica grazie alla quarta vittoria consecutiva. Striscia positiva che era nata dall’entusiasmante gara contro il Verona decisa al cardiopalma da Lukaku. Quello che sembrava essere il segnale del definitivo ritorno del protagonista indiscusso del quarto scudetto azzurro, si è rivelato invece solamente un’illusione per il belga che con 6 minuti giocati nelle ultime 3, pare calato sempre più in basso nelle gerarchie di Conte. Napoli, nessuna traccia di Lukaku. Era bastata una sola stagione a Romelu Lukaku per conquistare definitivamente Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il curioso caso di Lukaku: sparito dai radar dopo il gol al Verona

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